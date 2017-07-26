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|26.07.2017 15:48 Тульские промышленные предприятия задолжали за газ почти 265 миллионов рублей
|Вести-Тула
Без малого 265 миллионов рублей - такова просроченная задолженность промышленных предприятий региона за потребленный газ по состоянию на 1 июля 2017 года. В списке должников - 256 предприятий. Наибольшие суммы просроченной задолженности имеют такие предприятия, как «Щекинская ГРЭС», «Стратегия», «Киреевский завод легких металлоконструкций», «Металлопрокатный завод».
Неплательщикам направляются письменные уведомления о сроках и сумме платежей за поставленный газ, возможной приостановке подачи голубого топлива в случае отсутствия своевременной оплаты. Также за неоднократные нарушения условий договора поставщик прекратил поставки газа для предприятий «Тульский научно-исследовательский технологический институт», «Тульское ОКБА», «Узловский энергомеханический завод» и «Стальинвест», сообщает пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз Тула».
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