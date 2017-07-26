НОВОСТИ | Общество







26.07.2017 15:23 В ТулГУ самой востребованной специальностью стала «лечебное дело» Вести-Тула





| фото |



Зачисление абитуриентов, поступающих по общему конкурсу, как и в прошлые годы, пройдет в два этапа: на первом зачислят 80% будущих первокурсников, на втором – остальных. На разные факультеты ТулГУ подали документы почти пять тысяч человек. Наиболее востребовано в этом году «лечебное дело», здесь конкурс составил пять человек на место. Незначительно уступают ему специальности «строительство», «информатика и вычислительная техника», «юриспруденция».



Сегодня завершается прием документов на бюджетные места в Тульском государственном университете, уже завтра приемная комиссия обнародует полный список абитуриентов с указанием баллов. До 29 июля будут зачислены так называемые «целевики»: имеющие определенные льготы, а также победители и призеры олимпиад школьников.Зачисление абитуриентов, поступающих по общему конкурсу, как и в прошлые годы, пройдет в два этапа: на первом зачислят 80% будущих первокурсников, на втором – остальных. На разные факультеты ТулГУ подали документы почти пять тысяч человек. Наиболее востребовано в этом году «лечебное дело», здесь конкурс составил пять человек на место. Незначительно уступают ему специальности «строительство», «информатика и вычислительная техника», «юриспруденция».

Читать @gtrktula

















