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НОВОСТИ | Общество



26.07.2017 15:23 В ТулГУ самой востребованной специальностью стала «лечебное дело»
Вести-Тула

В ТулГУ самой востребованной специальностью стала «лечебное дело»

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Сегодня завершается прием документов на бюджетные места в Тульском государственном университете, уже завтра приемная комиссия обнародует полный список абитуриентов с указанием баллов. До 29 июля будут зачислены так называемые «целевики»: имеющие определенные льготы, а также победители и призеры олимпиад школьников.

Зачисление абитуриентов, поступающих по общему конкурсу, как и в прошлые годы, пройдет в два этапа: на первом зачислят 80% будущих первокурсников, на втором – остальных. На разные факультеты ТулГУ подали документы почти пять тысяч человек. Наиболее востребовано в этом году «лечебное дело», здесь конкурс составил пять человек на место. Незначительно уступают ему специальности «строительство», «информатика и вычислительная техника», «юриспруденция».
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