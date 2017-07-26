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26.07.2017 13:29 Тульские велосипедисты привезли с первенства Европы четыре «серебра» Вести-Тула





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Сергей Ростовцев вместе с Максимом Пискуновым отличились в мэдисоне у мужчин-андеров до 23 лет, Диана Климова и Мария Петухова - в мэдисоне среди юниорок. Дмитрий Нестеров стал вторым в спринте среди юниоров, а Татьяна Киселева – в кейрине у женщин-андеров.





С серебром вернулись из Португалии тульские велосипедисты. На национальном велотреке завершилось первенство Европы по велоспорту среди юниоров и гонщиков в возрасте до 23 лет. Четыре серебряные медали на счету туляков.Сергей Ростовцев вместе с Максимом Пискуновым отличились в мэдисоне у мужчин-андеров до 23 лет, Диана Климова и Мария Петухова - в мэдисоне среди юниорок. Дмитрий Нестеров стал вторым в спринте среди юниоров, а Татьяна Киселева – в кейрине у женщин-андеров.

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