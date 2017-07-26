НОВОСТИ | Общество







26.07.2017 13:10 Тульские активисты ОНФ расскажут жителям области о своих проектах Вести-Тула





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Ещё один проект – «Народная оценка качества», призванный обеспечить независимую оценку работы организаций социальной сферы, предлагает выразить своё мнение о качестве работы поликлиники, школы, детского сада и других организаций социальной сферы. Все обозначенные проблемы будут взяты на контроль ОНФ и, надеемся, будут решены.



Тульские активисты Общероссийского народного фронта начали акцию по информированию жителей региона о своих проектах в областном центре, в Новомосковске, Ефремове, Богородицке. Наибольший отклик находит экологический проект «Генеральная уборка». На территории региона уже выявлено и занесено на интерактивную карту 408 свалок. Силами активистов и местных администраций 83 устранены.Ещё один проект – «Народная оценка качества», призванный обеспечить независимую оценку работы организаций социальной сферы, предлагает выразить своё мнение о качестве работы поликлиники, школы, детского сада и других организаций социальной сферы. Все обозначенные проблемы будут взяты на контроль ОНФ и, надеемся, будут решены.

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