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26.07.2017 12:44 Жители посёлка Плеханово задали наболевшие вопросы руководителям Тулы Вести-Тула





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«Никто кроме нас вместе с правоохранительными органами порядок не наведёт, - напомнил глава администрации Тулы Евгений Авилов. – Можно кричать, возмущаться, высказывать претензии, но это наше общее дело».



Глава Тулы Юрий Цкипури заметил: «Мы с вами совместно составили трёхлетний план по благоустройству, по другим вопросам жизнеобеспечения. Я вас уверяю, что многие города не имеют такого большого количества мероприятий, которые неукоснительно выполняются, как посёлок Плеханово».



В посёлке Плеханово запланирован масштабный ремонт многоквартирных домов и решение проблем с качеством воды. Об этом и не только шла речь на встрече руководства Большой Тулы с населением посёлка. Жители задали ряд вопросов, касающихся очистки улиц от мусора, установки уличного освещения, работы общественного транспорта. Подобные встречи проходят регулярно.«Никто кроме нас вместе с правоохранительными органами порядок не наведёт, - напомнил глава администрации Тулы Евгений Авилов. – Можно кричать, возмущаться, высказывать претензии, но это наше общее дело».Глава Тулы Юрий Цкипури заметил: «Мы с вами совместно составили трёхлетний план по благоустройству, по другим вопросам жизнеобеспечения. Я вас уверяю, что многие города не имеют такого большого количества мероприятий, которые неукоснительно выполняются, как посёлок Плеханово».







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