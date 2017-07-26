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26.07.2017 10:17 Чиновники и депутаты со всей страны обсудили, как сделать комфортной городскую среду Алина Фурсенко





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Насколько важна она, комфортная городская среда, говорили накануне в Краснодаре. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев отметил, что «главная цель – это действительно не квадратные метры, а жилье в современной комфортной среде, отвечающей условиям и подходам 21 века. Чем красивее и удобнее город, тем больше туда едет высококвалифицированных специалистов, а те, кто вырос в этом городе, не хотят оттуда сбежать».



Тула находится в манящей близости к Москве, но пока не мельчает, а вот районные центры чувствуют серьезный отток молодых и перспективных людей. Сделать так, чтобы и им было не просто комфортно, но и интересно жить в родном Алексине, например, или Ефремове, и должны новые проекты.



«Если мы раньше привыкли видеть, что благоустройство – это асфальт, тротуары, лавочки, то теперь мы говорим немножко о другом, - заметил председатель комитета по экономической политике и финансам Тульской областной Думы Александр Рем. - Комфортная городская среда даже во дворе – это зона спортивная, зона для проведения общественно полезных мероприятий – концертов, собраний, выставок. Это совсем другой подход».



В Тульской области на 2017 год запланировано благоустройство 160 дворов – это работа, которая уже идет. На следующий - планы тоже намечены. По словам министра строительства и ЖКХ Тульской области Элеоноры Шевченко, «здесь у нас участвует порядка 300 дворовых территорий и порядка 50 общественных пространств. С учетом того, что мы планируем вовлекать жителей, возможно, с условием финансирования, по нашим прогнозам эта цифра должна подняться раза в полтора».



Кстати, в Щекинском районе жители уже проявили инициативу и подкрепили рублем часть проекта. Формировать «Городскую среду» помогает и «Народный бюджет». Как рассказал глава администрации Щёкинского района Олег Федосов, «жители вышли с предложением по «Народному бюджету» восстановить парк, а потом по «Современной городской среде» по «Общественным пространствам» мы монтируем освещение в этом парке. Получается такой симбиоз».



Специалисты уверены, финансирование на 2018 год будет не меньше, чем в этом, главное сейчас выделить главные болевые точки и от них двигаться к широкому преображению. Какой Тульская область будет к 2022 году - увидим через пять лет, но то, как она будет меняться – можем наблюдать уже сегодня. Шаг за шагом.



С чего начинается Родина? Сразу за картинкой из букваря в песне Марка Бернеса – верные товарищи, живущие в соседнем дворе. Ежегодно по 80 миллионов квадратных метров жилья в России прибавлялось с 2014 по 2016 год, но далеко не все даже новые дворы могут стать для кого-то той самой малой родиной, с которой любовь к стране и начинается.Насколько важна она, комфортная городская среда, говорили накануне в Краснодаре. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев отметил, что «главная цель – это действительно не квадратные метры, а жилье в современной комфортной среде, отвечающей условиям и подходам 21 века. Чем красивее и удобнее город, тем больше туда едет высококвалифицированных специалистов, а те, кто вырос в этом городе, не хотят оттуда сбежать».Тула находится в манящей близости к Москве, но пока не мельчает, а вот районные центры чувствуют серьезный отток молодых и перспективных людей. Сделать так, чтобы и им было не просто комфортно, но и интересно жить в родном Алексине, например, или Ефремове, и должны новые проекты.«Если мы раньше привыкли видеть, что благоустройство – это асфальт, тротуары, лавочки, то теперь мы говорим немножко о другом, - заметил председатель комитета по экономической политике и финансам Тульской областной Думы Александр Рем. - Комфортная городская среда даже во дворе – это зона спортивная, зона для проведения общественно полезных мероприятий – концертов, собраний, выставок. Это совсем другой подход».В Тульской области на 2017 год запланировано благоустройство 160 дворов – это работа, которая уже идет. На следующий - планы тоже намечены. По словам министра строительства и ЖКХ Тульской области Элеоноры Шевченко, «здесь у нас участвует порядка 300 дворовых территорий и порядка 50 общественных пространств. С учетом того, что мы планируем вовлекать жителей, возможно, с условием финансирования, по нашим прогнозам эта цифра должна подняться раза в полтора».Кстати, в Щекинском районе жители уже проявили инициативу и подкрепили рублем часть проекта. Формировать «Городскую среду» помогает и «Народный бюджет». Как рассказал глава администрации Щёкинского района Олег Федосов, «жители вышли с предложением по «Народному бюджету» восстановить парк, а потом по «Современной городской среде» по «Общественным пространствам» мы монтируем освещение в этом парке. Получается такой симбиоз».Специалисты уверены, финансирование на 2018 год будет не меньше, чем в этом, главное сейчас выделить главные болевые точки и от них двигаться к широкому преображению. Какой Тульская область будет к 2022 году - увидим через пять лет, но то, как она будет меняться – можем наблюдать уже сегодня. Шаг за шагом.







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