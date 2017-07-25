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НОВОСТИ | Общество



25.07.2017 18:55 Новые сотрудники тульского Следственного комитета приняли присягу
Вести-Тула

Новые сотрудники тульского Следственного комитета приняли присягу

| фото |
Ряды регионального Следственного комитета пополнились четырьмя новобранцами. Несколько часов назад на торжественном собрании в честь Дня сотрудника органов следствия они приняли присягу. Исполняющий обязанности руководителя Следственного комитета РФ по Тульской области Владимир Усов в честь профессионального праздника присвоил звания другим сотрудникам, вручил грамоты и благодарственные письма.

Как отметил Усов, «7 сентября 2017 года нас ждет юбилей – 10 лет с момента образования Следственного комитета при Прокуратуре РФ, а затем и Следственного комитета России. Сейчас уже можно сказать, что Следственный комитет смог заявить о себе как об эффективном органе, способном защищать интересы государства и граждан не только внутри страны, но и на международной арене».

Несмотря на то, что служба следователя порой и опасна, и трудна, в рядах тульского Следственного комитета работает немало представительниц слабого пола. За 15 лет службы Светлана Деева выросла от простого следователя до руководителя межрайонного следственного отдела. Сегодня в её подчинении 15 сотрудников.

«Следственная работа мне продолжает нравиться. Постоянно усовершенствуешься, постоянно читаешь обновления законодательства, изучаешь новые тенденции в экономике, так как всё это взаимосвязано», - рассказала руководитель Центрального межрайонного следственного отдела по городу Туле СУ СК РФ по Тульской области Светлана Деева.
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