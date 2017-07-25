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25.07.2017 18:22 Прокуратура Центрального района Тулы переехала в новое здание Вести-Тула





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Ремонт здания был закончен буквально вчера: переделан фасад, подъездные пути и внутренняя отделка. Работать здесь предстоит одному из самых больших по численности коллективов. «В тех условиях, которые сейчас есть, можно работать, принимать граждан. Это достойные условия», - отметил прокурор Тульской области Александр Козлов.



Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский побывал сегодня на открытии нового здания, в которое переехала прокуратура Центрального района Тулы. Оно расположено по адресу Тимирязевский проезд, 15. Владимир Малиновский отметил хорошие условия для работы: «От условий труда работников зависит и уважение к системе в определённой степени. Главное, что есть результаты надзорной работы».Ремонт здания был закончен буквально вчера: переделан фасад, подъездные пути и внутренняя отделка. Работать здесь предстоит одному из самых больших по численности коллективов. «В тех условиях, которые сейчас есть, можно работать, принимать граждан. Это достойные условия», - отметил прокурор Тульской области Александр Козлов.





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