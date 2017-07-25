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25.07.2017 17:22 Ко Дню города территорию тульской «манежки» благоустроят Вести-Тула





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Сейчас уже введены в эксплуатацию торговые павильоны, в том числе и так называемая пирамида. Сам же торговый центр планируют открыть в декабре этого года. Начальник производственно-технического отдела фирмы-подрядчика Артем Полехин сообщил, что будет уложена плитка с рисунком.



Демонтаж старой плитки проводится на пересечении улицы Советской и Красноармейского проспекта в Туле. Новая плитка у строящегося торгово-развлекательного центра появится в сентябре. Работы по благоустройству территории завершатся ко Дню города.Сейчас уже введены в эксплуатацию торговые павильоны, в том числе и так называемая пирамида. Сам же торговый центр планируют открыть в декабре этого года. Начальник производственно-технического отдела фирмы-подрядчика Артем Полехин сообщил, что будет уложена плитка с рисунком.





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