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25.07.2017 16:24 В Туле реконструируют стелу на въезде в Пролетарский округ Вести-Тула





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Как рассказал начальник Управления администрации Пролетарского округа Тулы Сергей Шестаков, «всё это видно на расстоянии 1800 метров. Ощущаешь, что ты въезжаешь в наш благоустроенный родной город. Ни в одном городе пока такого нет. Последние пять лет мы памятник только красили, штукатурили. Он стоит более 50 лет, поэтому природа внесла свои коррективы».



Полмиллиона рублей потратят в Туле на реконструкцию стелы на Венёвском шоссе. Изменится облик и других конструкций, оповещающих водителей о въезде на территорию города-героя - соответствующее поручение начальникам главных управлений по территориальным округам дал глава администрации Евгений Авилов. Пилотным же проектом стало сооружение в Пролетарском округе: размещенные на нем буквы, герб и медаль «Золотая Звезда» теперь будут подсвечиваться.Как рассказал начальник Управления администрации Пролетарского округа Тулы Сергей Шестаков, «всё это видно на расстоянии 1800 метров. Ощущаешь, что ты въезжаешь в наш благоустроенный родной город. Ни в одном городе пока такого нет. Последние пять лет мы памятник только красили, штукатурили. Он стоит более 50 лет, поэтому природа внесла свои коррективы».





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