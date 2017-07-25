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НОВОСТИ | Общество



25.07.2017 16:05 Замгенпрокурора указал тульским коллегам направления, по которым нужно активизировать работу
Вести-Тула

Малиновский: У вас остались нераскрытыми четыре умышленных убийства

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Уровень преступности в Тульском регионе снижается. С начала 2017 года на 8% сократилось общее количество зарегистрированных преступлений, на 7% - тяжких и особо тяжких. Эти цифры сегодня озвучили в ходе итогового расширенного заседания коллегии прокуратуры области. В нём принял участие и глава региона Алексей Дюмин.

Губернатор особо отметил работу надзорного ведомства по контролю за соблюдением правил оплаты труда и трудового законодательства в целом. Только с начала года предприятия области погасили долги перед своими сотрудниками на сумму порядка 60 миллионов рублей. По словам Дюмина, «у нас есть ещё работодатели, которые задерживают заработную плату. Знаю, что вы продолжаете активную работу с ними. И уже возбуждено четыре уголовных дела. Особо отмечу, что благодаря нашим совместным усилиям удалось добиться прогресса в ситуации с одним из главных должников – это предприятие ТНИТИ».

Не обошли стороной в ходе расширенного заседания коллегии и тему коррупции. Прокурор области Александр Козлов в своём отчёте отметил, что только за первое полугодие 2017 выявлено 99 преступлений коррупционной направленности, возбуждено 84 уголовных дела.

Участником заседания был заместитель генерального прокурора страны Владимир Малиновский, который отметил, что тульскому надзорному ведомству ещё есть над чем работать: «у вас по результатам общенадзорных проверок возбуждено всего 62 уголовных дела. Это самый низкий показатель по всему ЦФО. Кроме того, необходимо активизировать работу по обеспечению неотвратимости наказания за совершенное преступление. У вас остались нераскрытыми четыре умышленных убийства, раскрывается только каждое пятое из совершенных мошенничеств».
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