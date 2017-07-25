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25.07.2017 15:21 Сотрудники органов следствия РФ отмечают профессиональный праздник Вести-Тула





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Начинала рядовым следователем, в 2013 возглавила отдел, ведущий следствие и дознание по тяжким и особо тяжким преступлениям. Своим профилем считает расследование коррупционных преступлений, здесь на ее счету немало успехов. «За время работы было расследовано несколько десятков преступлений коррупционной направленности, - рассказала Деева. – Следователи, как правило, специализируются на различных видах, но начинающие расследуют общеуголовные дела».



Сегодня сотрудники следственных органов принимают поздравления с профессиональным праздником. Среди них и Светлана Деева - подполковник юстиции, руководитель Центрального межрайонного следственного отдела по городу Туле. Больше 15 лет она служит в сфере государственного судопроизводства.Начинала рядовым следователем, в 2013 возглавила отдел, ведущий следствие и дознание по тяжким и особо тяжким преступлениям. Своим профилем считает расследование коррупционных преступлений, здесь на ее счету немало успехов. «За время работы было расследовано несколько десятков преступлений коррупционной направленности, - рассказала Деева. – Следователи, как правило, специализируются на различных видах, но начинающие расследуют общеуголовные дела».





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