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25.07.2017 15:04 Тульские газовики выявили самых злостных неплательщиков Вести-Тула





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Далее Новомосковск, жители которого должны за газ без малого 12 миллионов рублей. Всего должниками числятся более 50 тысяч жителей области. Общая сумма их долга превышает 151 миллион рублей. 1125 абонентов уже были отключены от газа за неуплату в течение последних трех месяцев. Чтобы восстановить газоснабжение, таким абонентом нужно оплатить счета и заново услуги подключения.



Тульские газовики подсчитали, что хуже всего с платежной дисциплиной за голубое топливо у жителей Большой Тулы - посёлок Косая Гора и бывший Ленинский район, которые задолжали более 50 миллионов рублей. На второй строчке антирейтинга - Щёкинский район, где долг составляет почти 13 миллионов.Далее Новомосковск, жители которого должны за газ без малого 12 миллионов рублей. Всего должниками числятся более 50 тысяч жителей области. Общая сумма их долга превышает 151 миллион рублей. 1125 абонентов уже были отключены от газа за неуплату в течение последних трех месяцев. Чтобы восстановить газоснабжение, таким абонентом нужно оплатить счета и заново услуги подключения.

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