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25.07.2017 12:39 В селе Хрущёво под бульдозер пошли 5 цыганских домов Вести-Тула





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Во всех случаях судебными приставами были возбуждены исполнительные производства, в свою очередь жителям села предложили самостоятельно снести самовольно возведённые строения, о чём должников неоднократно уведомляли. Семь семей именно так и поступили.



Пять цыганских домов в селе Хрущёво сегодня пошли под бульдозер. Всего в Зареченском округе Тулы было выявлено девятнадцать незаконных построек. Хрущёво примыкает к посёлку Плеханово и также является территорией компактного проживания табора.Во всех случаях судебными приставами были возбуждены исполнительные производства, в свою очередь жителям села предложили самостоятельно снести самовольно возведённые строения, о чём должников неоднократно уведомляли. Семь семей именно так и поступили.







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