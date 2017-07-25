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25.07.2017 12:30 Тульский «Арсенал» выиграл первый домашний матч сезона Вести-Тула





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Отличиться хозяевам поля удалось уже на 18 минуте. Первый гол в своем первом матче за «Арсенал» Ткачев забил дальним ударом со штрафного. Позже счет туляки могли и удвоить: Федерико Расич подкараулил неаккуратно сыгравшего в своей штрафной Александра Добвня, но голкипер гостей свою же ошибку исправил, отразив мощный удар тульского аргентинца.



Во втором тайме моменты возникали у обоих ворот, несколько острее в атаке смотрелись туляки - об этом же говорит и статистика матча: при относительно равном проценте владения мячом «Арсенал» бил по воротам соперника вдвое чаще, чем «СКА». Перевес туляков по попаданиям в створ и того больше - 8 против 2 у армейцев.



Гол Сергея Ткачева принес победу тульскому «Арсеналу» в первом домашнем матче сезона. Соперником оружейников во втором туре стал дебютант Российской футбольной премьер-лиги клуб «СКА-Хабаровск».Отличиться хозяевам поля удалось уже на 18 минуте. Первый гол в своем первом матче за «Арсенал» Ткачев забил дальним ударом со штрафного. Позже счет туляки могли и удвоить: Федерико Расич подкараулил неаккуратно сыгравшего в своей штрафной Александра Добвня, но голкипер гостей свою же ошибку исправил, отразив мощный удар тульского аргентинца.Во втором тайме моменты возникали у обоих ворот, несколько острее в атаке смотрелись туляки - об этом же говорит и статистика матча: при относительно равном проценте владения мячом «Арсенал» бил по воротам соперника вдвое чаще, чем «СКА». Перевес туляков по попаданиям в створ и того больше - 8 против 2 у армейцев.







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