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НОВОСТИ | Общество



25.07.2017 12:30 Тульский «Арсенал» выиграл первый домашний матч сезона
Вести-Тула

Тульский «Арсенал» выиграл первый домашний матч сезона

| фото |
Гол Сергея Ткачева принес победу тульскому «Арсеналу» в первом домашнем матче сезона. Соперником оружейников во втором туре стал дебютант Российской футбольной премьер-лиги клуб «СКА-Хабаровск».

Отличиться хозяевам поля удалось уже на 18 минуте. Первый гол в своем первом матче за «Арсенал» Ткачев забил дальним ударом со штрафного. Позже счет туляки могли и удвоить: Федерико Расич подкараулил неаккуратно сыгравшего в своей штрафной Александра Добвня, но голкипер гостей свою же ошибку исправил, отразив мощный удар тульского аргентинца.

Во втором тайме моменты возникали у обоих ворот, несколько острее в атаке смотрелись туляки - об этом же говорит и статистика матча: при относительно равном проценте владения мячом «Арсенал» бил по воротам соперника вдвое чаще, чем «СКА». Перевес туляков по попаданиям в створ и того больше - 8 против 2 у армейцев.














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