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25.07.2017 11:42 В тульских прудах обнаружены личинки малярийных комаров Вести-Тула





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Как сообщила энтомолог Зоя Блохина, «личинки не опасны, опасны малярийные комары. Если комар укусит носителя, которые приезжают к нам из других стран, а потом здорового человека, то может получиться заболевание».



В 142 московских водоемах были обнаружены личинки малярийных комаров. Нашли их и в прудах Тулы. Отлов личинок и подсчет их количества Центр гигиены и эпидемиологии производит регулярно в сезон с мая по октябрь. Мероприятия проводятся с целью контроля популяции насекомых. В случае превышения численности комаров относительно первоначальных измерений начинается обследование участка и выявление причин подобного роста.Как сообщила энтомолог Зоя Блохина, «личинки не опасны, опасны малярийные комары. Если комар укусит носителя, которые приезжают к нам из других стран, а потом здорового человека, то может получиться заболевание».





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