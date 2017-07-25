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НОВОСТИ | Общество



25.07.2017 11:17 Тульские отпускники стали отдавать предпочтение внутреннему туризму
Анастасия Октябрьская

Тульские отпускники стали отдавать предпочтение внутреннему туризму

| фото |
«Проснувшись, получила сообщения – «Всё ли со мной хорошо?» Слава Богу, да! Сегодня ночью, засыпав в номере, наши кровати начали двигаться и стены с полом как будто ожили, всё тряслось под ногами, это было землетрясение. Землетрясение магнитудой 6,7. Что мы пережили за эти минуты, я даже не могу передать словами».

Такую запись на своей странице в одной из соцсетей сделала тулячка Юлита. Несмотря на то, что эпицентр землетрясения произошёл в 12 километрах от турецкого курорта Бодрум, трясло и близлежащие греческие острова. Сильнее всех пострадал остров Кос, там погибло 2 человека, пострадало 120 человек.

К слову сказать, греческое и турецкое побережья находятся в сейсмически активных зонах. Однако туристов это не пугало и не пугает сейчас. Вновь открытая для россиян Турция занимает первое место среди направлений летнего отдыха по популярности у туляков.

Директор туристического агентства Наталия Одинцова рассказала, что «спрос не падает. Начиная с апреля туристы уже начали ездить. Сейчас практически нет свободных мест в недорогие отели».

Та же ситуация и с так называемым русским югом. Уехать в Краснодарский край или Крым практически невозможно. Да и плюс ко всему отдых на родине сильно бьёт по кошельку. К примеру, за неделю в 4-звёздочном отеле с завтраками и ужинами за двоих придётся отдать 48 тысяч рублей. За аналогичную путёвку в Турцию с системой «всё включено» – 42 тысячи. Поездку в Тунис можно приобрести за 59 тысяч без учёта стоимости визы, Греция от 43 тысяч, Испания от 60. Но большинство из опрошенных нами туляков этим летом отдают предпочтения внутреннему туризму.

Июль и август – не то чтобы горячий сезон, огненный. Если не озадачиться ранним бронированием весной, то летом можно и вовсе остаться без моря. Или же заплатить за него двойную цену. В таком случае действительно резонней остаться в родных пенатах и путешествовать в переделах Тульской области. Которую, кстати, по предложению Ростуризма, хотят включить в легендарный маршрут по Золотому кольцу России.














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