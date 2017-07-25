Неизбежное:
Капремонт дорожает
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Тульский роддом:
Опасные процедуры
Платная парковка:
Ушли в минус


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



25.07.2017 10:58 Тульские предприятия-должники выплатили своим работникам более 4 миллионов рублей
Вести-Тула

Самым крупным должником в Тульской области остается предприятие ТНИТИ

| фото |
За минувшую неделю предприятия региона, задолжавшие своим сотрудникам, выплатили им 4 миллиона 300 тысяч рублей. Об этом доложили главе региона Алексею Дюмину. Тема долгов по зарплатам стала одной из основных на оперативном совещании в региональном правительстве.

Самым крупным должником в области остается завод ТНИТИ, который недоплатил своим работникам порядка 62 миллионов рублей. Также в чёрном списке - Киреевский завод металлоконструкций и Алексинский кирпичный, там цифры куда ниже. Относительно небольшие долги имеются у «Дубенского камня» - около 425 тысяч рублей.

Как сообщил министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов, «если говорить о структуре задолженностей, то доля промышленных предприятий – более 61%, сельхозпредприятия – 22%. Из общей суммы задолженности более 311 миллионов приходится на предприятия-банкроты. Задолженность имеется перед 323 людьми. Фактически в реестре осталась одна организация ТНИТИ».

Ситуация с ТНИТИ находится на контроле у губернатора уже длительное время. Алексей Дюмин поручал разобраться с задолженностью. Наконец, появилась тенденция к улучшению. Об этом главе региона доложил вновь назначенный временный директор предприятия Владимир Олейников: «Поставленная задача по погашению задолженности по зарплате реализуется, она должна быть решена к августу 2017 года».
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.