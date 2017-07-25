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25.07.2017 10:58 Тульские предприятия-должники выплатили своим работникам более 4 миллионов рублей Вести-Тула





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Самым крупным должником в области остается завод ТНИТИ, который недоплатил своим работникам порядка 62 миллионов рублей. Также в чёрном списке - Киреевский завод металлоконструкций и Алексинский кирпичный, там цифры куда ниже. Относительно небольшие долги имеются у «Дубенского камня» - около 425 тысяч рублей.



Как сообщил министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов, «если говорить о структуре задолженностей, то доля промышленных предприятий – более 61%, сельхозпредприятия – 22%. Из общей суммы задолженности более 311 миллионов приходится на предприятия-банкроты. Задолженность имеется перед 323 людьми. Фактически в реестре осталась одна организация ТНИТИ».



Ситуация с ТНИТИ находится на контроле у губернатора уже длительное время. Алексей Дюмин поручал разобраться с задолженностью. Наконец, появилась тенденция к улучшению. Об этом главе региона доложил вновь назначенный временный директор предприятия Владимир Олейников: «Поставленная задача по погашению задолженности по зарплате реализуется, она должна быть решена к августу 2017 года».



За минувшую неделю предприятия региона, задолжавшие своим сотрудникам, выплатили им 4 миллиона 300 тысяч рублей. Об этом доложили главе региона Алексею Дюмину. Тема долгов по зарплатам стала одной из основных на оперативном совещании в региональном правительстве.Самым крупным должником в области остается завод ТНИТИ, который недоплатил своим работникам порядка 62 миллионов рублей. Также в чёрном списке - Киреевский завод металлоконструкций и Алексинский кирпичный, там цифры куда ниже. Относительно небольшие долги имеются у «Дубенского камня» - около 425 тысяч рублей.Как сообщил министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов, «если говорить о структуре задолженностей, то доля промышленных предприятий – более 61%, сельхозпредприятия – 22%. Из общей суммы задолженности более 311 миллионов приходится на предприятия-банкроты. Задолженность имеется перед 323 людьми. Фактически в реестре осталась одна организация ТНИТИ».Ситуация с ТНИТИ находится на контроле у губернатора уже длительное время. Алексей Дюмин поручал разобраться с задолженностью. Наконец, появилась тенденция к улучшению. Об этом главе региона доложил вновь назначенный временный директор предприятия Владимир Олейников: «Поставленная задача по погашению задолженности по зарплате реализуется, она должна быть решена к августу 2017 года».







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