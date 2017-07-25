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НОВОСТИ | Общество



25.07.2017 16:51 Работники хозяйства «Родина» настроены только на успех
Татьяна Голубова

Работники хозяйства «Родина» настроены только на успех

| фото |
Сахарная свекла - одна из самых капиталоемких и сложных в возделывании сельскохозяйственных культур, что подтверждает и опыт ефремовских аграриев. Впрочем, им ли не знать, что всякая работа на земле требует больших усилий?! Так, с напряжением, здесь и трудятся.

Генеральный директор сельхозпредприятия Александр Чурилов рассказал, что «сахарной свеклы посеяно 2000 гектар, в прошлом было 1800. Урожай ожидаем как и в прошлом году». Пшеница в этом году удалась, к радости Александра Чурилова, за плечами которого почти 20 лет руководства предприятием. По его словам, «всего у нас посеяно 3150 гектаров озимой пшеницы. Думаю, что должны получить по 5 тонн с гектара».

Серьезные надежды в хозяйстве возлагают и на животноводство - тоже очень непростую сферу агропромышленного комплекса, за развитие которой берутся далеко не все хозяйства. В «Родине» ее считают перспективной, стадо сегодня насчитывает 2100 голов и регулярно пополняется. «Завезли 400 голов скота из Вологды, 80 – из Липецкой области, в 2015 году 100 голов – из Тульской области», - рассказала главный зоотехник сельхозпредприятия «Родина» Надежда Перидерисвитко.

А в мастерских тем временем готовятся к жатве, на носу - уборка зерновых, когда на счету будет каждая минута. Несмотря на все капризы погоды, здешние земледельцы настроены решительно и только на успех. По словам главного агронома предприятия Александра Говорова, «хозяйство большое, кормов требуется много. В этом году планируем 6-7 тысяч тонн».

С каждым годом в «Родине» все активнее опираются на инновационные технологии, используют современную технику. Комбайны «Дон», «Claas Lexion», «John-Deere» уже зарекомендовали себя. В этом году при поддержке администрации взяли в лизинг два комбайна «New Holland», что, конечно, послужит хорошим подспорьем в уборке. Не останется без работы и уже знакомая по прошлым годам освоенная в хозяйстве техника.
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