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24.07.2017 18:56 Тульский риелтор рассказал о способе обмана при покупке недвижимости Вести-Тула





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О том, как теперь обманывают при сделках с недвижимостью, мы узнали у профессионального риелтора. Как рассказал президент Тульской гильдии риэлторов Алексей Сидоров, «заключается договор бронирования квартиры. Человек в эйфории платит порядка 200 тысяч рублей, но не обращает внимания на сам текст, где написано, что агентство не несет ответственности за цену, которая будет стоять в договоре купли-продажи. Покупатель думает, что заплатил 200 тысяч, поэтому стоимость квартиры будет на 200 тысяч дешевле, но нет – в договоре стоит совсем другая цена».



Невозвратные авансы, фиктивные договоры бронирования, фальшивые доверенности и даже паспорт - вот лишь часть уловок, на которые готовы пойти мошенники в сфере недвижимости, чтобы получить чьи-то деньги или даже квартиру. Профессиональные риелторы разделяют все способы мошенничества на классические, которые чаще всего связаны с подделкой документов и срабатывают все реже, и новые - здесь мошенники чаще всего используют интернет.О том, как теперь обманывают при сделках с недвижимостью, мы узнали у профессионального риелтора. Как рассказал президент Тульской гильдии риэлторов Алексей Сидоров, «заключается договор бронирования квартиры. Человек в эйфории платит порядка 200 тысяч рублей, но не обращает внимания на сам текст, где написано, что агентство не несет ответственности за цену, которая будет стоять в договоре купли-продажи. Покупатель думает, что заплатил 200 тысяч, поэтому стоимость квартиры будет на 200 тысяч дешевле, но нет – в договоре стоит совсем другая цена».





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