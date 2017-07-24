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24.07.2017 18:35 В Туле возбуждено дело по факту смерти пациента больницы
Вести-Тула

В Туле возбуждено дело по факту смерти пациента больницы

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В Туле возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, опасных для жизни и здоровья, и повлекших по неосторожности смерть пациента. По версии следствия, 26 ноября 2016 года в неврологическое отделение Тульской городской больницы имени Д. Я. Ваныкина с диагнозом «ишемический инсульт» был госпитализирован 59-летний мужчина.

После незначительного улучшения здоровья он был переведен в Городскую больницу №10, где ему было рекомендовано делать упражнения лечебной физкультуры, после чего в больнице его состояние резко ухудшилось - он жаловался на боли в спине и в области живота. После неоднократных медицинских осмотров специалистами состояние пациента не улучшалось. Хирургических патологий у него выявлено не было.

В этот же день было принято решение о переводе пациента обратно в ваныкинскую больницу. Вызванная бригада скорой медицинской помощи приехала только через шесть часов.

Как сообщила и. о. помощника руководителя СУ СК России по Тульской области Светлана Фомина, «больной был госпитализирован в больницу им. Д. Я. Ваныкина, где ему была сделана экстренная операция, однако 25 декабря больной, не приходя в сознание, скончался. Причиной смерти был перитонит и прободная язва 12-перстной кишки. Расследование уголовного дела продолжается, назначены все необходимые экспертизы».
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