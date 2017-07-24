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24.07.2017 17:54 Тульские травники начали пополнять запасы с опозданием Анастасия Октябрьская





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Итак, первым делом в аптечку отправляем душицу. Это ароматное растение с говорящим названием умещает в себе витамины практически всех групп. Не забываем про понижающую давление перечную мяту, нормализирующую давление мелису.



При простуде на помощь придёт отвар из цветков календулы. Она же поможет и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. А если добавить в этот отвар и донник, говорят травники, – получите смертельное для вируса гриппа оружие. Соцветия небесных васильков – бесценное сырье препарата для сердечников – укрепляют стенки сосудов, расширяют их, препятствуют образованию камней в почках.



Народная медицина гласит, что на помощь в борьбе с туберкулёзом и язвой придёт зверобой. При сборе его нужно быть внимательным и в аптечку отправлять только продырявленный. Не забудьте обзавестись и исключительно натуральным косметическим средством для красоты и роста волос – аптечной ромашкой.



Немаловажно само место прорастания компонентов целебной аптечки. Ни в коем случае нельзя собирать травы вблизи автомобильных дорог, в черте города, рядом со свалками. Ведь всё это лекарственные травы впитывают в себя. И уже не лечат, а скорее калечат. «Молодые побеги туи являются великолепным лекарственным препаратом для лечения простатита», - говорит Виталий Горбунов.



Их нужно измельчить. Тут важный момент – орудовать стоит только деревянным или же костяным ножом. От стального начнётся процесс окисления. После чего залить всё это спиртом и дать настояться в тёмном месте. Спирт в этом случае играет роль консерванта, такой настой может храниться годами. Безалкогольная альтернатива – отвар.



Травами, уверяет Виталий Сергеевич, можно побороть даже чуму 21о века - рак. Конечно, при правильном использовании и разумном дозировании. Да и вообще, фитотерапия – штука сугубо индивидуальная. Рецептура отваров и настоев должна подбираться под конкретного человека. Важно научиться понимать свой организм, перейти с ним на «ты». И уж только после этого бежать в фитоаптеку за порцией природных пилюль.



Сезон охоты на ромашку, мяту, зверобой и календулу открыт.Если в прошлом году травники начали пополнять свои запасы уже в конце июня, в этом из-за запоздалого лета сроки передвинулись почти на месяц.Итак, первым делом в аптечку отправляем душицу. Это ароматное растение с говорящим названием умещает в себе витамины практически всех групп. Не забываем про понижающую давление перечную мяту, нормализирующую давление мелису.При простуде на помощь придёт отвар из цветков календулы. Она же поможет и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. А если добавить в этот отвар и донник, говорят травники, – получите смертельное для вируса гриппа оружие. Соцветия небесных васильков – бесценное сырье препарата для сердечников – укрепляют стенки сосудов, расширяют их, препятствуют образованию камней в почках.Народная медицина гласит, что на помощь в борьбе с туберкулёзом и язвой придёт зверобой. При сборе его нужно быть внимательным и в аптечку отправлять только продырявленный. Не забудьте обзавестись и исключительно натуральным косметическим средством для красоты и роста волос – аптечной ромашкой.Немаловажно само место прорастания компонентов целебной аптечки. Ни в коем случае нельзя собирать травы вблизи автомобильных дорог, в черте города, рядом со свалками. Ведь всё это лекарственные травы впитывают в себя. И уже не лечат, а скорее калечат. «Молодые побеги туи являются великолепным лекарственным препаратом для лечения простатита», - говорит Виталий Горбунов.Их нужно измельчить. Тут важный момент – орудовать стоит только деревянным или же костяным ножом. От стального начнётся процесс окисления. После чего залить всё это спиртом и дать настояться в тёмном месте. Спирт в этом случае играет роль консерванта, такой настой может храниться годами. Безалкогольная альтернатива – отвар.Травами, уверяет Виталий Сергеевич, можно побороть даже чуму 21о века - рак. Конечно, при правильном использовании и разумном дозировании. Да и вообще, фитотерапия – штука сугубо индивидуальная. Рецептура отваров и настоев должна подбираться под конкретного человека. Важно научиться понимать свой организм, перейти с ним на «ты». И уж только после этого бежать в фитоаптеку за порцией природных пилюль.







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