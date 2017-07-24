|
|
|
|24.07.2017 17:04 За незаконные развалы в Туле будут жёстко наказывать
|Вести-Тула
Администрация Тулы намерена ужесточить наказание за торговлю в несанкционированных местах. Эта тема обсуждалась сегодня на оперативном совещании. Глав администрации Евгений Авилов предложил поддержать закон Областной Думы о повышении штрафов за подобные нарушения.
По словам Авилова, «незаконный развал – это незаконная предпринимательская деятельность, нанесение ущерба бюджету, непонятное санитарное состояние прилегающей территории. Непонятно, куда деваются перезрелые и плохие овощи-фрукты. Надо действовать в рамках компетенции, но пожёстче».
За минувшую неделю на территории Тулы принудительно были перемещены 6 незаконных торговых объектов, составлены 40 протоколов за торговлю в не предусмотренных для этого местах.
|
|