НОВОСТИ | Общество







24.07.2017 17:04 За незаконные развалы в Туле будут жёстко наказывать Вести-Тула





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По словам Авилова, «незаконный развал – это незаконная предпринимательская деятельность, нанесение ущерба бюджету, непонятное санитарное состояние прилегающей территории. Непонятно, куда деваются перезрелые и плохие овощи-фрукты. Надо действовать в рамках компетенции, но пожёстче».



За минувшую неделю на территории Тулы принудительно были перемещены 6 незаконных торговых объектов, составлены 40 протоколов за торговлю в не предусмотренных для этого местах.



Администрация Тулы намерена ужесточить наказание за торговлю в несанкционированных местах. Эта тема обсуждалась сегодня на оперативном совещании. Глав администрации Евгений Авилов предложил поддержать закон Областной Думы о повышении штрафов за подобные нарушения.По словам Авилова, «незаконный развал – это незаконная предпринимательская деятельность, нанесение ущерба бюджету, непонятное санитарное состояние прилегающей территории. Непонятно, куда деваются перезрелые и плохие овощи-фрукты. Надо действовать в рамках компетенции, но пожёстче».За минувшую неделю на территории Тулы принудительно были перемещены 6 незаконных торговых объектов, составлены 40 протоколов за торговлю в не предусмотренных для этого местах.







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