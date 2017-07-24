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24.07.2017 16:31 Медики советуют тулякам приспосабливаться к погоде Вести-Тула





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Медики уже называют такую погоду аномальной для организма человека. Заведующая неврологическим отделением Тульской областной клинической больницы Лидия Жбанова рассказала, что «такая погода – дистресс для организма. Мы имеем головные боли, нестабильное артериальное давление, общую слабость, потливость, снижение работоспособности. Приспосабливаться – другого выхода нет. Человеку, который страдает артериальной гипертензией, нужно более тщательно следить за давлением и тщательно подходить к терапии, которую он получал до этого аномального момента».



Это лето выдалось капризным в плане погоды: то яркое солнце, то проливной дождь с резким понижением температуры. Минувшие выходные - яркое тому подтверждение. Такие резкие перепады не самым благоприятным образом отражаются на здоровье, особенно страдают метеочувствительные и пожилые люди.Медики уже называют такую погоду аномальной для организма человека. Заведующая неврологическим отделением Тульской областной клинической больницы Лидия Жбанова рассказала, что «такая погода – дистресс для организма. Мы имеем головные боли, нестабильное артериальное давление, общую слабость, потливость, снижение работоспособности. Приспосабливаться – другого выхода нет. Человеку, который страдает артериальной гипертензией, нужно более тщательно следить за давлением и тщательно подходить к терапии, которую он получал до этого аномального момента».







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