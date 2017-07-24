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НОВОСТИ | Общество



24.07.2017 16:01 Корреспондент ГТРК «Тула» награждён памятным знаком Минобороны
Вести-Тула

Корреспондент ГТРК «Тула» награждён памятным знаком Минобороны

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Профессионализм корреспондента ГТРК «Тула» отмечен Министерством обороны России. Телерадиоведущий Владимир Комаров награждён памятным знаком «100 лет Константину Симонову» за значительный вклад в освещение жизнедеятельности Вооруженных сил Российской Федерации.

Награду нашему коллеге вручили на всероссийском конкурсе «Патриот России», в котором Владимир принимал участие и удостоился серебряной медали в номинации «Служу Отечеству». «Работа касалась судьбы воинов-интернационалистов, которые выполняли свой долг на территории Афганистана, - рассказал Владимир Комаров. - Мне бы хотелось, чтобы слушатели поняли, что это были молодые люди, выпускники различных училищ, которые были брошены в чужую страну, где видели гибель своих товарищей. Эта награда дорога мне так, как дорога эта программа».

Всероссийский конкурс средств массовой информации «Патриот России» проводится вот уже 16-й раз. И впервые местом концентрации 80 лучших журналистов из 40 субъектов Российской Федерации выбрана оружейная столица. Наша телерадиокомпания ежегодно принимает участие в этом конкурсе. Так, в прошлом году наш коллега Виктор Щеглов был удостоен золотой медали конкурса, но не смог приехать за наградой. Награда же сама приехала к герою.

Как рассказал ведущий радиопрограмм Тульского филиала ВГТРК, Почётный радист Российской Федерации Виктор Щеглов, «темы разные - о нашем Тульском крае, о подвиге тульских защитников, о бойцах-современниках, об оборонном комплексе. Это самый большой по количеству работ конкурс. Тульская область представила 33 работы».
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