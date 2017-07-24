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24.07.2017 16:01 Корреспондент ГТРК «Тула» награждён памятным знаком Минобороны Вести-Тула





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Награду нашему коллеге вручили на всероссийском конкурсе «Патриот России», в котором Владимир принимал участие и удостоился серебряной медали в номинации «Служу Отечеству». «Работа касалась судьбы воинов-интернационалистов, которые выполняли свой долг на территории Афганистана, - рассказал Владимир Комаров. - Мне бы хотелось, чтобы слушатели поняли, что это были молодые люди, выпускники различных училищ, которые были брошены в чужую страну, где видели гибель своих товарищей. Эта награда дорога мне так, как дорога эта программа».



Всероссийский конкурс средств массовой информации «Патриот России» проводится вот уже 16-й раз. И впервые местом концентрации 80 лучших журналистов из 40 субъектов Российской Федерации выбрана оружейная столица. Наша телерадиокомпания ежегодно принимает участие в этом конкурсе. Так, в прошлом году наш коллега Виктор Щеглов был удостоен золотой медали конкурса, но не смог приехать за наградой. Награда же сама приехала к герою.



Как рассказал ведущий радиопрограмм Тульского филиала ВГТРК, Почётный радист Российской Федерации Виктор Щеглов, «темы разные - о нашем Тульском крае, о подвиге тульских защитников, о бойцах-современниках, об оборонном комплексе. Это самый большой по количеству работ конкурс. Тульская область представила 33 работы».



Профессионализм корреспондента ГТРК «Тула» отмечен Министерством обороны России. Телерадиоведущий Владимир Комаров награждён памятным знаком «100 лет Константину Симонову» за значительный вклад в освещение жизнедеятельности Вооруженных сил Российской Федерации.Награду нашему коллеге вручили на всероссийском конкурсе «Патриот России», в котором Владимир принимал участие и удостоился серебряной медали в номинации «Служу Отечеству». «Работа касалась судьбы воинов-интернационалистов, которые выполняли свой долг на территории Афганистана, - рассказал Владимир Комаров. - Мне бы хотелось, чтобы слушатели поняли, что это были молодые люди, выпускники различных училищ, которые были брошены в чужую страну, где видели гибель своих товарищей. Эта награда дорога мне так, как дорога эта программа».Всероссийский конкурс средств массовой информации «Патриот России» проводится вот уже 16-й раз. И впервые местом концентрации 80 лучших журналистов из 40 субъектов Российской Федерации выбрана оружейная столица. Наша телерадиокомпания ежегодно принимает участие в этом конкурсе. Так, в прошлом году наш коллега Виктор Щеглов был удостоен золотой медали конкурса, но не смог приехать за наградой. Награда же сама приехала к герою.Как рассказал ведущий радиопрограмм Тульского филиала ВГТРК, Почётный радист Российской Федерации Виктор Щеглов, «темы разные - о нашем Тульском крае, о подвиге тульских защитников, о бойцах-современниках, об оборонном комплексе. Это самый большой по количеству работ конкурс. Тульская область представила 33 работы».





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