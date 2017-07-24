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НОВОСТИ | Общество



24.07.2017 15:13 К бортовому номеру для маломерных судов добавили флаг РФ
Вести-Тула

В бортовой номер для маломерных судов добавили флаг РФ

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В России изменились правила регистрации маломерных судов. Это, правда, не означает, что всем владельцам моторных лодок, а таких в области не менее 7000 человек, нужно срочно переоформлять все документы. Поправки в закон коснутся лишь тех, кто только приобрел судно и отправился регистрировать его впервые. К слову, подлежат этой процедуре не все - только лодки, вес которых превышает 200 килограммов и те, на которых установлен мотор мощностью более 8 киловатт.

Как рассказал старший государственный инспектор центра ГИМС города Тулы Виктор Раш, «в этом году зарегистрировано более 100 судов. Бортовой регистрационный номер состоял из семи знаков, а с 1 января этого года идентификационный номер состоит из 11 знаков, добавляется флаг Российской Федерации. Если на судне предусмотрен флагшток, то флаг обязательно должен быть установлен, если не предусмотрен - флаг Российской Федерации наклеивается на борту в конце номера».













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