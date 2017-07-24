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24.07.2017 12:49 В «подземном» торговом центре в Туле произошёл пожар
Вести-Тула

В «подземном» торговом центре в Туле произошёл пожар

| фото |
В Туле 23 июля 2017 года загорелся недостроенный торговый центр, который возводят на пересечении улицы Советской и Красноармейского проспекта. Клубы черного едкого дыма охватили строение приблизительно в два часа дня. На место происшествия выехали четыре пожарных расчета и автолестница, поскольку огонь охватил верхние этажи здания.

Возгорание оказалось небольшим, ликвидировать его удалось довольно быстро. Как стало известно, сгорела гидроизоляция и пенопласт на крыше на площади 50 квадратных метров. Из-за этого и возникло сильное задымление. В настоящий момент устанавливаются причины пожара.

Торговый центр на месте долгостроя театра кукол возводят с 2015 года. Строительство театра начали в середине 80-х, потом заморозили из-за отсутствия финансов. Торговый центр в народе уже прозвали тульской манежкой, поскольку два его этажа располагаются под землей и еще два будут наземными. Окончание строительства назначено на декабрь нынешнего года.
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