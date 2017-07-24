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НОВОСТИ | Общество



24.07.2017 12:16 «Ростелеком» предлагает тулякам разгадать тайну
Вести-Тула

«Ростелеком» предлагает тулякам разгадать тайну

| фото |
Тульский филиал «Ростелекома» запустил для участников программы «Бонус» on-line игру «Тайна заколдованной башни». Соревнования за сокровища подземелий продлятся до 30 сентября 2017 г.

Участники должны найти 5 магических книг, спрятанных за закрытыми дверями в заколдованном подземелье. На старте игроки получают волшебные ключи, количество которых зависит от статуса абонента в программе «Бонус». Ключи можно покупать за бонусы.

Игроков ожидают телекоммуникационные призы и электронные подарочные сертификаты. Телеком-призы получают победители при выполнении каждого хода. Подарочные сертификаты получат победители, собравшие все 5 «Магических книг» и открывшие сундук в «Тайной комнате». Три главных электронных подарочных сертификата получат абсолютные победители игры «Тайна заколдованной башни».

Для участия в Программе «Бонус» необходимо быть абонентом «Ростелекома» и пройти регистрацию в Едином личном кабинете (ЕЛК) – круглосуточном персональном онлайн-офисе Компании https://lk.rt.ru

Правила игры «Тайна заколдованной башни» опубликованы на сайте https://igra.rt.ru/.
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