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24.07.2017 11:58 На месте строительства нового микрорайона Тулы найдены следы древних племён Светлана Ковалькова, Татьяна Голубова





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Как рассказал научный сотрудник Тульской археологической экспедиции музея-заповедника «Куликово поле» Александр Колоколов, «население здесь могло меняться быстро, поэтому уловить археологические следы смены этого населения очень сложно. Даже полевые работы ещё не закончены, не говоря уже о лабораторных, но уже понятно, что это новая страница в истории нашего края».



Если говорить о ценности исследований, потянет не на одну докторскую диссертацию, артефакты здесь находят ежедневно. Всего специалисты планируют изучить 12000 квадратных метров, что позволит узнать, как были организованы поселения древних жителей Тульской области, особенности их хозяйства, быта и уклада жизни.



Младший научный сотрудник Тульской археологической экспедиции музея-заповедника «Куликово поле» Максим Грищук говорит, что «одна из самых интересных находок – кремниевый нож позднего неолита. Использовался он в бытовых целях».



Как только исследователи истории покинут территорию, ее займут строители, а значит, уникальный для исследования участок станет недоступным. Несмотря на это, работы еще на несколько лет, как в шутку говорят ученые, для одной строчки в учебниках. У археологии к этому особое отношение - километры земли ради одного маленького фрагмента посуды или орудия, и уж если пыль, то пыль веков.



Территория жилого комплекса «Времена года» - богатое место для археологов-исследователей. Украшения эпохи древней Руси, фрагменты керамических сосудов, рыболовных грузил раннежелезного века и даже каменные орудия эпохи неолита. В конце 80-х - начале 90-х эту местность уже исследовали, после чего работы были продолжены только в прошлом году - перед постройкой здесь нового микрорайона.Как рассказал научный сотрудник Тульской археологической экспедиции музея-заповедника «Куликово поле» Александр Колоколов, «население здесь могло меняться быстро, поэтому уловить археологические следы смены этого населения очень сложно. Даже полевые работы ещё не закончены, не говоря уже о лабораторных, но уже понятно, что это новая страница в истории нашего края».Если говорить о ценности исследований, потянет не на одну докторскую диссертацию, артефакты здесь находят ежедневно. Всего специалисты планируют изучить 12000 квадратных метров, что позволит узнать, как были организованы поселения древних жителей Тульской области, особенности их хозяйства, быта и уклада жизни.Младший научный сотрудник Тульской археологической экспедиции музея-заповедника «Куликово поле» Максим Грищук говорит, что «одна из самых интересных находок – кремниевый нож позднего неолита. Использовался он в бытовых целях».Как только исследователи истории покинут территорию, ее займут строители, а значит, уникальный для исследования участок станет недоступным. Несмотря на это, работы еще на несколько лет, как в шутку говорят ученые, для одной строчки в учебниках. У археологии к этому особое отношение - километры земли ради одного маленького фрагмента посуды или орудия, и уж если пыль, то пыль веков.







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