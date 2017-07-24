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24.07.2017 11:30 Косогорские цыгане сами начали сносить свои незаконные дома Виталий Моторин





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С масштабами построек здесь, кажется, никто не мелочился. 150 квадратных метров минимум, 300-500 в среднем, 1000 и более - не редкость.



Масштабы незаконного строительства на Косой Горе хотя и меньше плехановских, где в прошлом году сносили более сотни самовольных построек, но все же сопоставимы. Здесь на землях лесного фонда 62 построенных без документов жилых дома. А это большая часть косогорского табора, в котором всего чуть более сотни домов. При этом в лесфонде строить что-либо вообще запрещено. Понимая неизбежность сноса, некоторые уже начали разбирать свои дома самостоятельно, чтобы сохранить хотя бы стройматериал.



Семену относительно повезло. У него трое детей, его семья как многодетная может претендовать на земельный участок. Тем, кто таких привилегий не имеет, земельные участки придется купить на общих для всех граждан России основаниях.



По словам главы администрации Тулы Евгения Авилова, «прежде, чем начинать строительство, любой гражданин РФ должен понять, насколько законные его действия. Прецедентов по Туле достаточно. Это не только снос жилья, но и снос нежилых построек. Если это незаконно, то никакой компенсации по закону не предусмотрено».



И все же почему столько домов оказались построенными незаконно? Как говорит помощник барона Семен Станиславский, «в 1989 году это была опушка леса. Нам ее выделили для строительства, сказали, что все документы предоставят. В итоге ничего не дали». Доказать это документально они, однако, не могут.



На то, чтобы самостоятельно разобрать построенные на землях лесфонда постройки, у жителей табора есть еще чуть более недели. Потом сюда зайдет тяжелая техника.



Сами цыгане обещают, что здесь все пройдет куда более мирно, чем в Плеханово. Возможно, поэтому закон не будет к ним уж слишком суров. Понимая, что разобрать каменные постройки не просто, власти разрешат разбирать кирпичную кладку постепенно, но при условии, что крыша и окна будут демонтированы.



Человек, который представился как Евгений Султанович, согласился устроить нам экскурсию по своему уже полупустому дому. Мебель в ожидании скорого его сноса хозяин почти вывез. В огромных пространствах больших комнат остались лишь матрасы, детские игрушки и собранные сумки. Точного размера своей незаконно построенной жилплощади он и сам не помнит.С масштабами построек здесь, кажется, никто не мелочился. 150 квадратных метров минимум, 300-500 в среднем, 1000 и более - не редкость.Масштабы незаконного строительства на Косой Горе хотя и меньше плехановских, где в прошлом году сносили более сотни самовольных построек, но все же сопоставимы. Здесь на землях лесного фонда 62 построенных без документов жилых дома. А это большая часть косогорского табора, в котором всего чуть более сотни домов. При этом в лесфонде строить что-либо вообще запрещено. Понимая неизбежность сноса, некоторые уже начали разбирать свои дома самостоятельно, чтобы сохранить хотя бы стройматериал.Семену относительно повезло. У него трое детей, его семья как многодетная может претендовать на земельный участок. Тем, кто таких привилегий не имеет, земельные участки придется купить на общих для всех граждан России основаниях.По словам главы администрации Тулы Евгения Авилова, «прежде, чем начинать строительство, любой гражданин РФ должен понять, насколько законные его действия. Прецедентов по Туле достаточно. Это не только снос жилья, но и снос нежилых построек. Если это незаконно, то никакой компенсации по закону не предусмотрено».И все же почему столько домов оказались построенными незаконно? Как говорит помощник барона Семен Станиславский, «в 1989 году это была опушка леса. Нам ее выделили для строительства, сказали, что все документы предоставят. В итоге ничего не дали». Доказать это документально они, однако, не могут.На то, чтобы самостоятельно разобрать построенные на землях лесфонда постройки, у жителей табора есть еще чуть более недели. Потом сюда зайдет тяжелая техника.Сами цыгане обещают, что здесь все пройдет куда более мирно, чем в Плеханово. Возможно, поэтому закон не будет к ним уж слишком суров. Понимая, что разобрать каменные постройки не просто, власти разрешат разбирать кирпичную кладку постепенно, но при условии, что крыша и окна будут демонтированы.







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