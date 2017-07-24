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НОВОСТИ | Общество



24.07.2017 11:11 В Туле начали ремонтировать ротонду, украшающую дом на Первомайской
Алина Фурсенко

В Туле начали ремонтировать ротонду, украшающую дом на Первомайской

| фото |
С 60-х годов она украшала открытки и, наверное, каждый туляк, проходя мимо, задумывался, как бы забраться и посмотреть с этой высоты на город. Творение знаменитого тульского архитектора Грызлова было одним из самых узнаваемых зданий, но изюминка дома в том, что ротонда на крыше была задумана не только как декоративный элемент.

Весь город, существовавший в 1951 году, отсюда был как на ладони. И не только для красоты – в случае опасности это место становилось стратегической точкой, и сейчас от этого тоже остались отголоски. Вот, например, система звукового оповещения гражданской обороны.

За 60 лет капремонта здесь так и не случилось, так что в 80-х ротонда начала ветшать, стратегическое ее значение как наблюдательного пункта утрачивалось, и в конце концов чердак просто заперли на ключ, да и оставили. А жильцы с годами начали все чаще заглядываться вверх, не летит ли кусок прекрасной лепнины прямо им в макушку?

Как рассказал председатель совета дома Сергей Киселёв, «были идеи о том, чтобы ее снести, так как она находилась в достаточно сложном положении, но при подсчете оказалось, что дешевле будет ее восстановить. Сейчас на ротонде ведутся предварительные работы для подготовки ее к настоящей реставрации».

Сначала не до красоты, конечно, сделать бы сооружение крепким, а уж потом можно и стилизовать под сталинский классицизм. К слову, импровизировать архитекторам не дадут – они полностью воссоздадут проект полувековой давности.

По словам заместителя гендиректора компании «СтройПроектИнжиниринг» Дмитрия Губского, «мы опирались на архивные данные, на фотофиксацию времен 50-х годов, на исторические справки, которые находили. Местные жители подсказывали, кто-то приносил фотографии».

Вот так это будет выглядеть уже в сентябре, уверены подрядчики: 15 метровая надстройка, возвышающаяся над крышей, колонны с изящной лепниной и балясинами - словом все так, будто на дворе 53-й год.

Как рассказал первый заместитель генерального директора Фонда капремонта Тульской области Константин Лопухов, «при сдаче объекта сюда будет приглашена инспекция по объектам культурного наследия, которая посмотрит, в соответствии с проектом ли сделан данный дом. Стоимость ремонта кровли вместе с бельведером, о котором мы говорим, составляет примерно 5 миллионов рублей».

Кстати, маковка на крыше ротонды будет точно такой же, как на доме, что напротив, через Первомайскую, и на крыше его зеркального близнеца – по ту сторону проспекта Ленина. Так что все стороны перекрестка сольются в единый архитектурный ансамбль, как и было задумано более чем полвека назад.














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