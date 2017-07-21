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21.07.2017 18:52 Знаменитый тульский водитель маршрутки написал вальс «Крымский мост» Вести-Тула





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Слова и музыка рождались прямо во время работы - на остановках надиктовывал и напевал их на диктофон. Получилось даже больше чем песня - целый «Вальс Крымский мост». Сейчас Владимир Синяков отсылает заявку на конкурс. Мы предлагаем поддержать труд туляка и проголосовать на сайте конкурса песен и стихов про крымский мост.



«Я старался выложить всё, что идёт от души, от сердца. Да – участие это хорошо, но мне хотелось сделать подарок полуострову от всей Тульской области», - рассказал Владимир Синяков.



В салоне его маршрутки - все улыбаются и смеются. Тульский водитель Владимир Синяков хорошо известен своими шутками, которыми он развлекает пассажиров в городских пробках. За рулём он уже 38 лет. И вот сейчас Владимир написал композицию на конкурс песен и стихов про Крымский мост.Слова и музыка рождались прямо во время работы - на остановках надиктовывал и напевал их на диктофон. Получилось даже больше чем песня - целый «Вальс Крымский мост». Сейчас Владимир Синяков отсылает заявку на конкурс. Мы предлагаем поддержать труд туляка иконкурса песен и стихов про крымский мост.«Я старался выложить всё, что идёт от души, от сердца. Да – участие это хорошо, но мне хотелось сделать подарок полуострову от всей Тульской области», - рассказал Владимир Синяков.





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