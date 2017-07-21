НОВОСТИ | Общество







21.07.2017 18:25 На Совете законодателей ЦФО Алексей Дюмин рассказал о тульском туристическом портале Вести-Тула





| фото |



К слову сказать, Сергиев Посад и Тульский регион связывает примечательное событие. Именно здесь, в Троице-Сергиевой лавре, Сергий Радонежский благословлял князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Участники обсудили опыт регионов ЦФО по развитию внутреннего туризма, меры по развитию туристической отрасли и возрождению традиций народных художественных промыслов.



Тульскую область на Совете представлял губернатор Алексей Дюмин. Он отметил снижение количества туристических поездок школами, в том числе и по области. И это связано с новыми высокими требованиями к перевозкам детей.



По словам Дюмина, «грамотная политика межрегионального онлайн-продвижения поможет увеличить турпоток в регионы ЦФО, привлечь молодёжь и людей среднего возраста. Мы разработали стратегию продвижения для Тульской области. Уже сделан первый шаг к её реализации – редизайн туристического портала. Мы ждём, что это позволит увеличить его посещаемость в несколько раз. Такая комплексная стратегия нужна всему округу. Туристические портала должны быть интересными, им нужны сервисы с ярко описанными маршрутами, с фото- и видеоматериалами, съемкой с воздуха, трехмерными моделями. Кроме того, необходимо мобильное приложение, которое позволит выбрать маршрут и скорректировать его в любое время».



В Сергиевом Посаде сегодня прошло заседание Совета законодателей Центрального федерального округа при полномочном представителе президента России в ЦФО. Участники встречи обсудили ряд вопросов, в числе которых развитие въездного туризма. Как озвучили на встрече, развитие туристической инфраструктуры способствует развитию 50 направлений экономики, и как следствие - растет налогооблагаемая база и число самих гостей.К слову сказать, Сергиев Посад и Тульский регион связывает примечательное событие. Именно здесь, в Троице-Сергиевой лавре, Сергий Радонежский благословлял князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Участники обсудили опыт регионов ЦФО по развитию внутреннего туризма, меры по развитию туристической отрасли и возрождению традиций народных художественных промыслов.Тульскую область на Совете представлял губернатор Алексей Дюмин. Он отметил снижение количества туристических поездок школами, в том числе и по области. И это связано с новыми высокими требованиями к перевозкам детей.По словам Дюмина, «грамотная политика межрегионального онлайн-продвижения поможет увеличить турпоток в регионы ЦФО, привлечь молодёжь и людей среднего возраста. Мы разработали стратегию продвижения для Тульской области. Уже сделан первый шаг к её реализации – редизайн туристического портала. Мы ждём, что это позволит увеличить его посещаемость в несколько раз. Такая комплексная стратегия нужна всему округу. Туристические портала должны быть интересными, им нужны сервисы с ярко описанными маршрутами, с фото- и видеоматериалами, съемкой с воздуха, трехмерными моделями. Кроме того, необходимо мобильное приложение, которое позволит выбрать маршрут и скорректировать его в любое время».





Читать @gtrktula

















