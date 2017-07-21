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21.07.2017 17:50 «Театральный дворик» сегодня ждёт туляков на четырёх площадках Вести-Тула





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Сегодня зрителей ждут в четырех точках: в Пушкинском сквере, перед зданием Главпочтамта, на территории «Ликерки Лофт» и у памятника Льву Толстому на проспекте Ленина. Там спектакль покажет один из самых ярких участников фестиваля - коллектив из Перми - «Туки-Луки».



Режиссер, актер Ярослав Колчанов рассказал, что «это классический уличный спектакль, боевой, лихой, на драйве. А есть спектакли лирические. Задача уличного спектакля – чтоб человек шел мимо, и ему захотелось остановиться, провести здесь время. И уйти в другом настроении, лучше, если в хорошем».



В эти дни центр Тулы стал одной большой театральной площадкой. Фестиваль «Театральный дворик» проходит уже в девятый раз. В нем участвуют уличные театры. Представления начинаются в 18 часов вечера.Сегодня зрителей ждут в четырех точках: в Пушкинском сквере, перед зданием Главпочтамта, на территории «Ликерки Лофт» и у памятника Льву Толстому на проспекте Ленина. Там спектакль покажет один из самых ярких участников фестиваля - коллектив из Перми - «Туки-Луки».Режиссер, актер Ярослав Колчанов рассказал, что «это классический уличный спектакль, боевой, лихой, на драйве. А есть спектакли лирические. Задача уличного спектакля – чтоб человек шел мимо, и ему захотелось остановиться, провести здесь время. И уйти в другом настроении, лучше, если в хорошем».





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