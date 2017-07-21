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|21.07.2017 17:15 Художник Валериан Вязигин поделился с туляками пережитыми эмоциями
|Вести-Тула
Восторг от увиденного - этим словосочетанием можно объединить десятки картин, представленных в тульском Выставочном зале. Каждое десятилетие тульский художник Валериан Вязигин делится пережитыми за это время эмоциями, вот и сейчас посетители выставки в очередной раз смогут проникнуться атмосферой деревенской жизни автора.
Здесь и портреты, и пейзажи, и фантазийные образы. Все здесь реально, даже то, что было взято из воображения автора. «Восторг от увиденного. Пытаюсь дать ответ на вопрос, что именно меня восхитило, докопаться до какой-то истины», - рассказал Валериан Визигин.
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