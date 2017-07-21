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21.07.2017 16:41 В Донском ребёнок выбежал на дорогу и попал под машину Вести-Тула





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На 200 километре автодороги М2 «Крым» водитель автомобиля «Фиат Пунто» совершила столкновение с автомобилем «Фрейтлайнер», который в свою очередь въехал в автомобиль «Киа Рио». В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «Фиат», водитель автомобиля «Киа» и его пассажир, женщина 1940 г.р., которая с травмами различной степени тяжести была госпитализирована.



На 86 километре дороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» автомобиль «Гранд Чероки» съехал в кювет и перевернулся. В ДТП пострадали мужчина-водитель и его пассажир, женщина. Они были доставлены в больницу.



В Донском под колёса автомобиля «Шкода Октавия» попал 11-летний мальчик. Ребёнок выбежал на проезжую часть из-за встречного транспортного средства. Мальчик получил телесные повреждения.На 200 километре автодороги М2 «Крым» водитель автомобиля «Фиат Пунто» совершила столкновение с автомобилем «Фрейтлайнер», который в свою очередь въехал в автомобиль «Киа Рио». В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «Фиат», водитель автомобиля «Киа» и его пассажир, женщина 1940 г.р., которая с травмами различной степени тяжести была госпитализирована.На 86 километре дороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» автомобиль «Гранд Чероки» съехал в кювет и перевернулся. В ДТП пострадали мужчина-водитель и его пассажир, женщина. Они были доставлены в больницу.

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