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НОВОСТИ | Общество



21.07.2017 17:49 «Ростелеком» предлагает тулякам легкую цену на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ»
Вести-Тула

«Ростелеком» предлагает тулякам легкую цену на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ»

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Только до конца сентября новые абоненты могут подключить две услуги - «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» - практически по цене одной. Предложение действительно в рамках летней акции «Легкая цена». Причем лето закончится, а цена останется с абонентом надолго.

По условиям акции туляки могут подключить «Домашний интернет» и пакет «Легкий» услуги «Интерактивное ТВ», который включает 60 популярных телеканалов для просмотра всей семьей. Новые абоненты смогут бесплатно освоить интерактивные возможности ТВ от «Ростелекома»: услуга «Управление просмотром» (предоставляется без дополнительной платы на срок до двух месяцев в зависимости от региона) позволяет ставить эфир на паузу, пользоваться перемоткой, смотреть передачи из архива. С бесплатным сервисом «Мультискрин» можно смотреть телевизионный и видеоконтент не только дома и не только на телевизоре, но и на компьютерах, ноутбуках, планшетах и смартфонах – в любом месте, где есть интернет.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на массовом рынке высокоскоростного доступа в интернет и «Интерактивного ТВ». «Домашним интернетом» пользуется 11,7 млн, а «Интерактивным ТВ» – более 4,4 млн семей по всей России. По итогам первого квартала 2017 года более 50% новых пользователей интернета и более 70% новых пользователей телевидения в стране сделали выбор в пользу «Ростелекома».

Абоненты «Ростелекома» могут настроить «Домашний интернет» под свои потребности, подключив разнообразные дополнительные опции: «Фиксированный IP» (предоставление статического IP-адреса), «Антивирус» (надежная защита компьютера с удобной помесячной оплатой) и другие.

«Интерактивное ТВ» позволяет настроить телепросмотр индивидуально под каждого пользователя. Транслируется свыше 200 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе до 80 – в HD-формате. Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру более 3 тыс. фильмов и сериалов разных жанров и лет, в том числе в форматах HD и 3D. «Родительский контроль» обеспечивает ограничение просмотра для ребенка в зависимости от его возраста.

Узнать подробности, проверить техническую возможность подключения услуг и стать участником акции «Легкая цена» можно оставив заявку по 30 сентября 2017 года на сайте «Ростелекома» www.rt.ru, обратившись в центры продаж и обслуживания или позвонив по бесплатному номеру 8-800-100-0-800.
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