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21.07.2017 15:56 Сотрудники Росгвардии в городе Щёкино задержали мужчин с наркотиками Вести-Тула





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Правонарушители были задержаны и доставлены в отдел полиции, где в ходе личного досмотра в присутствии понятых у задержанного изъяли 78 полимерных пакетов с веществом темного цвета. По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество – наркотическое средство. По данному факту возбуждено уголовное дело.





В городе Щёкино задержаны мужчины с наркотиками. Около трёх часов ночи, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники наряда регионального Управления вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на мужчин, что-то искавших в земле у дома. После просьбы сотрудников показать документы и дать объяснение своим действиям, граждане попытались скрыться.Правонарушители были задержаны и доставлены в отдел полиции, где в ходе личного досмотра в присутствии понятых у задержанного изъяли 78 полимерных пакетов с веществом темного цвета. По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество – наркотическое средство. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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