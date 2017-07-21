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21.07.2017 15:46 Жители деревни Островки практически отрезаны от цивилизации Татьяна Голубова





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Дождя жители деревни вообще ждут со страхом, ведь когда дорогу размывает, проехать в населенный пункт не может ни один частный транспорт. Неподготовленной к полевой дороге, соединяющей Островки с трассой, оказывается даже скорая помощь и другая техника экстренных служб.



«Из-за того, что дорога очень плохая, цены в магазинах завышены. Вызвать такси практически невозможно, а если кто и соглашается приехать, то берет за поездку в двойном размере», - возмущается жительница деревни Островки Елена Коннова.



С дорогами у населения Островков вообще особые отношения. Их ремонта они ждут уже на протяжении 10 лет. Вот это видео еще 5 лет назад снимал и выкладывал в интернет житель деревни, чтобы хоть как-то обратить внимание властей на проблему. Однако с тех пор ситуация практически не изменилась.



В этом году сельчане все же перешли в наступление, написали жалобу в администрацию Тульской области. Обращение было рассмотрено на оперативном совещании в правительстве региона. «На сегодняшний день там идут в полной мере работы. Эта дорога у нас стоит в плане, и она будет отремонтирована в срок и качественно», - говорит министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Александр Камзолов.



Проблема с транспортными коммуникациями в деревне далеко не единственная, но если она решится в ближайшее время, жители уже смогут вздохнуть спокойно. Ведь тогда Островки все-таки будут связаны с внешним миром.







От главной трассы Р-132 расстояние всего 4 километра. Путей сообщения много, город рядом, казалось бы, живи и радуйся. Но близость этих явных удобств только кажущаяся. Деревня буквально утопает в свалках, которые никто не вывозит, уличное электричество не работает, уже несколько месяцев не откачивается канализация со всеми вытекающими отсюда последствиями.Дождя жители деревни вообще ждут со страхом, ведь когда дорогу размывает, проехать в населенный пункт не может ни один частный транспорт. Неподготовленной к полевой дороге, соединяющей Островки с трассой, оказывается даже скорая помощь и другая техника экстренных служб.«Из-за того, что дорога очень плохая, цены в магазинах завышены. Вызвать такси практически невозможно, а если кто и соглашается приехать, то берет за поездку в двойном размере», - возмущается жительница деревни Островки Елена Коннова.С дорогами у населения Островков вообще особые отношения. Их ремонта они ждут уже на протяжении 10 лет. Вот это видео еще 5 лет назад снимал и выкладывал в интернет житель деревни, чтобы хоть как-то обратить внимание властей на проблему. Однако с тех пор ситуация практически не изменилась.В этом году сельчане все же перешли в наступление, написали жалобу в администрацию Тульской области. Обращение было рассмотрено на оперативном совещании в правительстве региона. «На сегодняшний день там идут в полной мере работы. Эта дорога у нас стоит в плане, и она будет отремонтирована в срок и качественно», - говорит министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Александр Камзолов.Проблема с транспортными коммуникациями в деревне далеко не единственная, но если она решится в ближайшее время, жители уже смогут вздохнуть спокойно. Ведь тогда Островки все-таки будут связаны с внешним миром.









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