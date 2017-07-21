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|21.07.2017 15:46 Жители деревни Островки практически отрезаны от цивилизации
|Татьяна Голубова
От главной трассы Р-132 расстояние всего 4 километра. Путей сообщения много, город рядом, казалось бы, живи и радуйся. Но близость этих явных удобств только кажущаяся. Деревня буквально утопает в свалках, которые никто не вывозит, уличное электричество не работает, уже несколько месяцев не откачивается канализация со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Дождя жители деревни вообще ждут со страхом, ведь когда дорогу размывает, проехать в населенный пункт не может ни один частный транспорт. Неподготовленной к полевой дороге, соединяющей Островки с трассой, оказывается даже скорая помощь и другая техника экстренных служб.
«Из-за того, что дорога очень плохая, цены в магазинах завышены. Вызвать такси практически невозможно, а если кто и соглашается приехать, то берет за поездку в двойном размере», - возмущается жительница деревни Островки Елена Коннова.
С дорогами у населения Островков вообще особые отношения. Их ремонта они ждут уже на протяжении 10 лет. Вот это видео еще 5 лет назад снимал и выкладывал в интернет житель деревни, чтобы хоть как-то обратить внимание властей на проблему. Однако с тех пор ситуация практически не изменилась.
В этом году сельчане все же перешли в наступление, написали жалобу в администрацию Тульской области. Обращение было рассмотрено на оперативном совещании в правительстве региона. «На сегодняшний день там идут в полной мере работы. Эта дорога у нас стоит в плане, и она будет отремонтирована в срок и качественно», - говорит министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Александр Камзолов.
Проблема с транспортными коммуникациями в деревне далеко не единственная, но если она решится в ближайшее время, жители уже смогут вздохнуть спокойно. Ведь тогда Островки все-таки будут связаны с внешним миром.
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