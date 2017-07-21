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21.07.2017 15:19 В Большой Туле открывается литературный фитобар "Вести-Тула"





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Гостям фитобара расскажут интересные истории, связанные с напитком - о его полезных свойствах, об использовании эликсиров на его основе, о тонкостях заваривания и заготовке.



Все желающие смогут попробовать напитки из целебных трав. В процессе дегустации гостям будет предложено угадать, какие компоненты входят в состав напитков. Место встречи - Богучаровская библиотека. Начало в 16.00.





«Я привлекаю здоровье!». Под таким названием сегодня в Большой Туле открывается литературный фитобар. Посетители узнают всё об Иван-чае, который также называют копорским.Гостям фитобара расскажут интересные истории, связанные с напитком - о его полезных свойствах, об использовании эликсиров на его основе, о тонкостях заваривания и заготовке.Все желающие смогут попробовать напитки из целебных трав. В процессе дегустации гостям будет предложено угадать, какие компоненты входят в состав напитков. Место встречи - Богучаровская библиотека. Начало в 16.00.

Читать @gtrktula

















