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21.07.2017 15:17 Сегодня в Туле торжественно открыли «Зеленую планету» "Вести-Тула"





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Как отмечают сотрудники парка, к праздникам на земном шаре будут появляться различные украшения. К чемпионату мира по футболу и вовсе трансформируется в футбольный мяч. А уже завтра в Центральном парке откроется новая детская площадка для детей с ограниченными возможностями.





«Зелёная планета» во всей своей красе. Сегодня в Туле в парке имени Белоусова торжественно открыли новый арт-объект на Большом кругу. Его установка приурочена к году экологии.Как отмечают сотрудники парка, к праздникам на земном шаре будут появляться различные украшения. К чемпионату мира по футболу и вовсе трансформируется в футбольный мяч. А уже завтра в Центральном парке откроется новая детская площадка для детей с ограниченными возможностями.

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