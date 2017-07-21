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21.07.2017 14:57 В Тульской области пытаются решить проблемы дольщиков Мария Кузнецова





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Достроить дома в Варваровке можно будет только после признания застройщика банкротом. Жилой комплекс «Александровский парк» в Заречье с ноября 2016 достраивает Инвестиционно-строительная компания, предыдущий застройщик «Анкер» в стадии банкротства. Чтобы отдать ключи дольщикам, нужно 418 миллионов рублей. «Строительство требует финансовых средств уже сегодня. Дольщики ждут квартир. Пока этот вопрос лежит на нас, как на застройщике», - говорит генеральный директор ООО «Перспектива» Александр Лежебоков.



Понятнее всего перспективы дольщиков СУ-155. В «Парусе» осталось достроить пять корпусов, «Новая Тула» заселилась и жители уже спрашивают не о ключах, а транспорте. С транспортом обещали решить, а по остальным площадкам Правительство разрабатывает дорожные карты, то есть план-график решения проблем дольщиков.



«Для Тульской областной Думы это была отправная точка для того, чтобы взять ситуацию под контроль. – Говорит председатель комитета по экономической политике и финансам Тульской областной Думы Александр Рем. - По итогам, после 1 августа, мы должны будем получить дорожную карту вместе с обманутыми дольщиками, исходя из которой будут намечены конкретные сроки по решению озвученных проблем». Осенью депутаты Тульской областной Думы вернутся к проблемам дольщиков - на «часе контроля».

Заветные квадраты в Туле ждут дольщики жилых комплексов «Парус», «Скуратовский», «Октябрьский». Самая сложная ситуация - в Варваровке. Как рассказал начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Сергей Гончаров, «…сложность ситуации в том, что есть единый земельный участок, на котором расположен 21 дом. Завершить строительство в настоящее время, при таких юридических аспектах ваших домов, не представляется возможным, так нельзя выделить отдельный дом».Достроить дома в Варваровке можно будет только после признания застройщика банкротом. Жилой комплекс «Александровский парк» в Заречье с ноября 2016 достраивает Инвестиционно-строительная компания, предыдущий застройщик «Анкер» в стадии банкротства. Чтобы отдать ключи дольщикам, нужно 418 миллионов рублей. «Строительство требует финансовых средств уже сегодня. Дольщики ждут квартир. Пока этот вопрос лежит на нас, как на застройщике», - говорит генеральный директор ООО «Перспектива» Александр Лежебоков.Понятнее всего перспективы дольщиков СУ-155. В «Парусе» осталось достроить пять корпусов, «Новая Тула» заселилась и жители уже спрашивают не о ключах, а транспорте. С транспортом обещали решить, а по остальным площадкам Правительство разрабатывает дорожные карты, то есть план-график решения проблем дольщиков.«Для Тульской областной Думы это была отправная точка для того, чтобы взять ситуацию под контроль. – Говорит председатель комитета по экономической политике и финансам Тульской областной Думы Александр Рем. - По итогам, после 1 августа, мы должны будем получить дорожную карту вместе с обманутыми дольщиками, исходя из которой будут намечены конкретные сроки по решению озвученных проблем». Осенью депутаты Тульской областной Думы вернутся к проблемам дольщиков - на «часе контроля».









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