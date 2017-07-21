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НОВОСТИ | Общество



21.07.2017 13:52 Дмитрий Маликов сыграл на тульском пианино
Кира Черьевская



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Полуторавековая история «Тульской гармони» продолжается и, возможно, в ближайшие годы будет новый виток в развитии предприятия. Сейчас здесь трудится 160 человек. Каждый инструмент, будь то гармонь или баян, делается вручную. И именно в этом их эксклюзивность.

Виктор Кузовлев работает на предприятии больше 45 лет. И сетует на то, что учеников мало. Работа очень тонкая и помимо слуха требует усидчивости. И привлечь молодёжь на «Тульскую гармонь» – одна из первоочередных задач.

«На 82% изношены инструменты в российских музыкальных школах. Разработана программа по их обновлению. Это даст стимул российским производствам развиваться в этом направлении с помощью иностранных партнёров и производить качественные инструменты в России», - говорит заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова.

На тульской гармони будут производить фортепиано. Первые четыре образца, изготовленные на основе узлов чешской знаменитой марки «Петров», сегодня в качестве эксперта опробовал сам Дмитрий Маликов. Он признался, что его первое фортепиано, было именно марки «Петров». «Абсолютно одинаковых инструментов не существует. Они все имеют свою душу, свое сердце, свою энергетику», - отметил Дмитрий Маликов.

И эту изюминку на новом производстве обещают сохранить, хотя не исключают, что некоторые детали будут изготавливать на машинах. Как результат – в России должны производить качественные и доступные для населения инструменты. По словам министра промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрия Ломовцева, «…новое производство будет под тульским брендом. Постепенно, начиная с узловой сборки этих инструментов, планируется перейти к максимальной локализации. Большим нашим преимуществом является сохраненные компетенции сотрудников «Тульской гармони».

И теперь помимо поиска и подготовки специалистов перед правительством Тульской области стоит задача придумать название для фортепиано. Ну а Дмитрий Маликов, попрощался в этот раз с Тулой, как он сказал, вновь ненадолго. «Сегодня я приеду домой и сочиню обязательно какое-нибудь произведение, которое будет исполняться на фортепиано, изготовленном в Туле», - сказал знаменитый российский музыкант.















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