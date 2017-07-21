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21.07.2017 13:27 Алексей Дюмин посетил интернат для инвалидов в селе Николо-Жупань "Вести-Тула"





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Губернатор познакомился с воспитанниками и условиями пребывания в учреждении, осмотрел медицинский и пищевой блоки. Штат медперсонала полностью укомплектован, и на отсутствие необходимых препаратов здесь не жалуются. Тем не менее, в интернат необходимы финансовые вложения.



«Требуется косметический ремонт. Деньги на это заложены. Сегодня мы посмотрели жилые помещения. Их состояние можно назвать удовлетворительным, но и они требуют определенных вложений. Самое главное, что тот персонал, который здесь работает, относится к людям с душой и с пониманием», - сказал Алексей Дюмин.



Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил интернат для инвалидов в селе Николо-Жупань Одоевского района. Это уже второй его приезд сюда. Впервые он побывал здесь год назад.Губернатор познакомился с воспитанниками и условиями пребывания в учреждении, осмотрел медицинский и пищевой блоки. Штат медперсонала полностью укомплектован, и на отсутствие необходимых препаратов здесь не жалуются. Тем не менее, в интернат необходимы финансовые вложения.«Требуется косметический ремонт. Деньги на это заложены. Сегодня мы посмотрели жилые помещения. Их состояние можно назвать удовлетворительным, но и они требуют определенных вложений. Самое главное, что тот персонал, который здесь работает, относится к людям с душой и с пониманием», - сказал Алексей Дюмин.









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