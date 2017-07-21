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НОВОСТИ | Общество



21.07.2017 12:42 Тульская область может войти в число крупнейших регионов ЦФО по поголовью крупного рогатого скота
Виталий Моторин



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Судя по растительности, которая здесь около пяти метров высотой, это когда-то аграрное поле общей площадью 50 гектаров, не используется по назначению уже более шести лет. То, что мы видим сейчас - первичный этап возвращения земель в сельскохозяйственное назначение.

Эти работы называются мульчирование, заросли после прохождения по ним специального оборудования, превращаются в щепки. Отбить таким образом у леса 26 тысяч гектаров потенциальных посевных площадей - одна из главных сегодня задач «Мираторга» в нашем регионе. Вложить в это планируют около 480 миллионов рублей

«Это очень трудоемкий процесс. Суточная производительность машины, которую вы видите, составляет 1,5 гектара. А затраты на гектар составляет около 25 тысяч рублей», - говорит руководитель направления растениеводства и кормозаготовки агропромышленного холдинга «Мираторг» Сергей Нефедов.

62 тысячи тон говядины - именно столько «Мираторг» произвел за прошлый год. Увеличить эту цифру до 75 тысяч тонн - планы холдинга, которые будут реализованы, в том числе, за счет сотрудничества с Тульской областью. Одиннадцать ферм крупного рогатого скота - столько появятся в регионе к концу 2018 года.

По словам президента агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктора Линника, «…мясное скотоводство является стратегически важным для Центрального Нечерноземья. Оно эффективно, позволяет получать высококачественную продукцию, быть конкурентным не только в России, но и на мировом рынке».

Сто тысяч голов крупного рогатого скота. Чтобы поголовье Тульской области достигло таких огромных масштабов «Мираторгу» понадобилось 88 тысяч гектаров земли в девяти районах региона. Перспективы работы компании на тульской земле, которые связаны не только с животноводством, руководители холдинга обсудили с главой нашего региона Алексеем Дюминым. В частности, речь зашла о кооперации между «Мираторгом» и фермерами Тульской области.
«Думаю, что это будет выгодно вам и нашим фермам, если вы вовлечете их в свою жизнедеятельность», - сказал Алексей Дюмин.

Реализованные проекты создадут на территории региона около 400 рабочих мест. Работу предложат и аграриям выкупленного хозяйства Максим Горький. Больше приобретать земли у Тульской области в «Мираторге» не намерены - этих уже достаточно, для размещения скота и для кормовой базы.


















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