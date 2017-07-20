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|20.07.2017 18:31 В одной из квартир Новомосковска полицейские обнаружили нарколабораторию
|Вести-Тула
В Новомосковске полицией пресечена деятельность нелегальной нарколаборатории. В ходе оперативных мероприятий в одной из квартир оперативниками обнаружены и изъяты колбы, посуда, прекурсоры для изготовления амфетамина. По предварительным данным, подозреваемый - 36-летний неработающий мужчина - использовал их для производства психотропного вещества.
В дальнейшем полицейские выяснили, что изготовленные наркотики сбывались двумя неработающими мужчинами. В настоящий момент все подозреваемые задержаны. Возбуждены уголовные дела. Максимальное наказание, предусмотренное за незаконные производство и сбыт наркотиков, составляет 20 лет лишения свободы.
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