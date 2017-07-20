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20.07.2017 17:29 Выставка в Туле развенчает миф о художественной жизни в эпоху соцреализма Вести-Тула





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Как рассказал куратор выставки Иван Хотинский, «это некоммерческий просветительский проект, целью которого является популяризация творчества Валентины Михайловны Диффинэ-Кристи и развенчание мифа, который есть в искусствоведческих кругах, о том, что когда к 1930 году образовался Союз художников и были закрыты все творческие группировки, художественная жизнь замерла, а наступила эпоха глубокого соцреализма до 60-х годов».



Выставка пробудет в тульском Музее Крылова до конца августа, дальше ее ждет очередное путешествие по городам России.



Светлые тона, крупные мазки, впечатляющие образы – не просто дань моде, а вдохновленная Достоевским рефлексия представительницы духовного импрессионизма. 30-я выставка памяти известной московской художницы Валентины Диффинэ-Кристи «Свет и воздух» открылась в Туле.Как рассказал куратор выставки Иван Хотинский, «это некоммерческий просветительский проект, целью которого является популяризация творчества Валентины Михайловны Диффинэ-Кристи и развенчание мифа, который есть в искусствоведческих кругах, о том, что когда к 1930 году образовался Союз художников и были закрыты все творческие группировки, художественная жизнь замерла, а наступила эпоха глубокого соцреализма до 60-х годов».Выставка пробудет в тульском Музее Крылова до конца августа, дальше ее ждет очередное путешествие по городам России.





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