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20.07.2017 17:12 Студент ТулГУ стал послом «HIA Technologies» в России Вести-Тула





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Сервис постоянно развивается и совершенствуется, привлекая для работы всё новых и новых сотрудников и волонтёров, в том числе и из России. Как рассказал Николай Касаткин, «это картографическая основа, на фотографиях со спутников видные некие снимки. По ним можно отрисовать строения, дороги – мы это вносим».



Участники - старшекурсники профильных факультетов геодезии, картографии. Победители соревнований со всего мира поехали на стажировку в Польшу, в сентябре студенты отправятся в российский лагерь, где соберутся лучшие ребята из России.



Попробовав себя в роли участника картографических соревнований в прошлом году, в этом студент Тульского госуниверситета Николай Касаткин сам стал организатором мероприятия и послом «HIA Technologies» в России. Это популярный картографический сервис, их карты присутствуют в 196 странах.Сервис постоянно развивается и совершенствуется, привлекая для работы всё новых и новых сотрудников и волонтёров, в том числе и из России. Как рассказал Николай Касаткин, «это картографическая основа, на фотографиях со спутников видные некие снимки. По ним можно отрисовать строения, дороги – мы это вносим».Участники - старшекурсники профильных факультетов геодезии, картографии. Победители соревнований со всего мира поехали на стажировку в Польшу, в сентябре студенты отправятся в российский лагерь, где соберутся лучшие ребята из России.





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