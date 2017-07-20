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20.07.2017 16:54 Как в Тульской области оказывают медпомощь на селе? Виктория Живейнова





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При себе всегда медицинский оранжевый чемодан всеом около пяти килограммов со всем необходимым. И по всем адресам - пешком. А обслуживает немало - больше тысячи ста пациентов. Вот у малыша поднялась температура. После вызова сразу торопится в свой здравпункт. Там ее уже ждут пациенты.



В фельдшерско-акушерских пунктах окажут неотложную помощь, выпишут рецепт, проведут вакцинацию. Помогут, если, например, давление поднялось или простуда случилась. Когда фельдшер понимает, что только первой помощью не обойтись, то вызывает скорую, либо дает направление к специалисту - в зависимости от ситуации.



Об оказании качественной медицинской помощи на селе шла речь на оперативном совещании с членами регионального правительства, которое провел губернатор Алексей Дюмин. Так, на сегодняшний день в Тульской области функционируют 335 фельдшерско-акушерских пунктов. В этом году начато строительство 11 ФАПов, 9 из них — с жилыми помещениями для медработников. Все ФАПы будут подключены к сети Интернет. Информатизация - хорошо, но среди проблем сельской медицины встает человеческий фактор.



Как сообщил министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков, «на 1 июня не было укомплектовано медицинскими работниками 34 фельдшерско-акушерских пункта, а это 12% от общего числа. На сегодняшний день мы обеспечили прием пациентов в тринадцати из них, а на оставшихся организуем прием до 1 сентября 2017 года».



Кадровая проблема на селе решается за счет распределения среднего медицинского персонала. Плюс ко всему, хорошо себя зарекомендовала программа «Сельский фельдшер». Глава региона Алексей Дюмин акцентировал внимание на важность качественной и эффективной медпомощи на селе: «Есть пробелы, шероховатости – мы это все прекрасно понимаем, но мы должны сделать всё для того, чтобы доступность на селе была на определённом уровне».



ФАПы и их информатизация, выделение жилья врачам, выездные бригады медиков и выезды лечебно-медицинских комплексов - вот вкратце то, что сейчас делается на селе для того, чтобы жители маленьких отдаленных деревень могли получать помощь не хуже, чем жители больших городов.



Как к своим родным торопится к пациентам заведующая здравпунктом в деревне Тросна Марина Снурницына. А как иначе, если сюда пришла сразу после школы и всю жизнь посвятила этой нелегкой, но такой важной работе.При себе всегда медицинский оранжевый чемодан всеом около пяти килограммов со всем необходимым. И по всем адресам - пешком. А обслуживает немало - больше тысячи ста пациентов. Вот у малыша поднялась температура. После вызова сразу торопится в свой здравпункт. Там ее уже ждут пациенты.В фельдшерско-акушерских пунктах окажут неотложную помощь, выпишут рецепт, проведут вакцинацию. Помогут, если, например, давление поднялось или простуда случилась. Когда фельдшер понимает, что только первой помощью не обойтись, то вызывает скорую, либо дает направление к специалисту - в зависимости от ситуации.Об оказании качественной медицинской помощи на селе шла речь на оперативном совещании с членами регионального правительства, которое провел губернатор Алексей Дюмин. Так, на сегодняшний день в Тульской области функционируют 335 фельдшерско-акушерских пунктов. В этом году начато строительство 11 ФАПов, 9 из них — с жилыми помещениями для медработников. Все ФАПы будут подключены к сети Интернет. Информатизация - хорошо, но среди проблем сельской медицины встает человеческий фактор.Как сообщил министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков, «на 1 июня не было укомплектовано медицинскими работниками 34 фельдшерско-акушерских пункта, а это 12% от общего числа. На сегодняшний день мы обеспечили прием пациентов в тринадцати из них, а на оставшихся организуем прием до 1 сентября 2017 года».Кадровая проблема на селе решается за счет распределения среднего медицинского персонала. Плюс ко всему, хорошо себя зарекомендовала программа «Сельский фельдшер». Глава региона Алексей Дюмин акцентировал внимание на важность качественной и эффективной медпомощи на селе: «Есть пробелы, шероховатости – мы это все прекрасно понимаем, но мы должны сделать всё для того, чтобы доступность на селе была на определённом уровне».ФАПы и их информатизация, выделение жилья врачам, выездные бригады медиков и выезды лечебно-медицинских комплексов - вот вкратце то, что сейчас делается на селе для того, чтобы жители маленьких отдаленных деревень могли получать помощь не хуже, чем жители больших городов.





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