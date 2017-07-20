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20.07.2017 15:54 В ясногорском селе столкнулись мотоцикл и велосипед Вести-Тула





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На 110-м километре автодороги «Крым» водитель автомобиля «ВАЗ 21093» совершил наезд на стоящую грузовую «ГАЗель». Водитель легковой машины госпитализирован, в больницу попали и его пассажиры – двое мужчин и мальчики 2007 и 2002 годов рождения.



На 3-м километре автодороги «Узловая-Богородицк» водитель «ВАЗ 21110» совершил наезд на пешехода, который, предположительно, сидел на проезжей части. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.



В селе Хотушь Ясногорского района 9-летний мальчик, управляя велосипедом, выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с мотоциклом под управлением 13-летнего подростка. В результате водителю мотоцикла была оказана медпомощь, а водитель велосипеда - госпитализирован.На 110-м километре автодороги «Крым» водитель автомобиля «ВАЗ 21093» совершил наезд на стоящую грузовую «ГАЗель». Водитель легковой машины госпитализирован, в больницу попали и его пассажиры – двое мужчин и мальчики 2007 и 2002 годов рождения.На 3-м километре автодороги «Узловая-Богородицк» водитель «ВАЗ 21110» совершил наезд на пешехода, который, предположительно, сидел на проезжей части. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.

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